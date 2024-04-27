В Волгограде ищут вахтовиков на зарплату в 200 тысяч

Многие мужчины уезжают из Волгограда и области за более высокими, чем в регионе, зарплатами. И спрос на специалистов, готовых оставить на долгое время дом и семью и работать вахтой, растет. По данным портала hh.ru, за январь-апрель 2024 года в Волгоградской области размещено около 4 тысяч предложений о работе вахтовым методом, и число вакансий по сравнению с прошлым годом выросло на треть, или на 36%.
Самая большая зарплата, которую волгоградцам готовы платить за работу вахтой — 200 тысяч. Столько могут заработать программисты. Но чаще всего на работу ищут водителей, машинистов, разнорабочих, сварщиков, токарей, слесарей, электромонтажников и монтажников, прорабов на масштабные стройки на севере страны. В единичных случаях для работы вахтой ищут журналистов, психологов, фотографов, event-менеджеров, главных врачей, сестёр-хозяек и юристов, сообщает hh.ru.
В среднем волгоградские вахтовики получают 142 тысячи рублей. Руководителям проектов в стране предлагают 198 тысяч, начальникам производств — 181 тысячу, супервайзерам — 180 тысяч. Готовы согласиться на вахту 5,7% соискателей в Волгоградской области.