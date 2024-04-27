В Волгограде ищут вахтовиков на зарплату в 200 тысяч

Многие мужчины уезжают из Волгограда и области за более высокими, чем в регионе, зарплатами. И спрос на специалистов, готовых оставить на долгое время дом и семью и работать вахтой, растет. По данным портала hh.ru, за январь-апрель 2024 года в Волгоградской области размещено около 4 тысяч предложений о работе вахтовым методом, и число вакансий по сравнению с прошлым годом выросло на треть, или на 36%.