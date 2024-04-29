Новые запреты в табачной индустрии вызывают недоумение экспертного сообщества

«В Узбекистане около ста тысяч курильщиков потребляют электронные сигареты, вейпы, снюсы. Для современной страны с населением 37 миллионов это всего лишь три десятых процента. Однако два с половиной миллиона дымят обычными сигаретами, откровенно отравляя себя и окружающих вредными смолами, никотином. Почему-то в случае с обычными сигаретами медики даже не вспоминают о генофонде?».