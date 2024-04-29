Новые запреты в табачной индустрии вызывают недоумение экспертного сообщества

Общественное обсуждение законопроекта завершилось 18 апреля. Пока Минздрав анализирует поступившие предложения и комментарии, споры по поводу возможного запрета вейпов не утихают.
Представители табачной отрасли и некоторые эксперты считают, что запретом нельзя достичь целей Минздрава. Они уверенны, что запрет не сократит число курильщиков, а будет только стимулировать черный рынок этой продукции.
Эксперт в области табачной продукции Мухтар Ганиев также не согласен с мнением, что все инновационные виды курения отравляют народ республики и ведут «к полной потере генофонда узбеков и гибели нации». Он считает, что есть много других вещей, которые отравляют здоровье населению, но которые государство и не думает запрещать.
«В Узбекистане около ста тысяч курильщиков потребляют электронные сигареты, вейпы, снюсы. Для современной страны с населением 37 миллионов это всего лишь три десятых процента. Однако два с половиной миллиона дымят обычными сигаретами, откровенно отравляя себя и окружающих вредными смолами, никотином. Почему-то в случае с обычными сигаретами медики даже не вспоминают о генофонде?».
Кроме того, «смертельной отравой» табаковод называет все еще популярный в стране насвай.
Он обращает внимание на лабораторные исследования, которые показывают, что в составе насвая, изготовленном на дому в антисанитарных условиях, были обнаружены тяжелые металлы, ядовитые химические вещества, радиоактивные элементы. В этом веществе также содержится ртуть, мышьяк и много других ядов.
«Республиканский центр поддержки здорового образа жизни населения вот уже столько лет палец о палец не ударил в борьбе с этим злом. Не может добиться регулирования законом оборота насвая. Или они уверены, что насвай не разрушает генофонд узбеков?».
Эксперт также отмечает тот факт, что вред здоровью, особенно детскому, приносят сладкие газированные напитки, употребление которых, может развить диабет. Есть еще огромный рынок энергетических напитков, которые продаются в каждом продуктовом магазине. По некоторым данным, чрезмерное употребление этих напитков приводит к заболеваниям сердца.
«Есть еще алкогольная продукция: водка, вино, пиво. Не ведет ли употребление всего этого к потере генофонда? Дорогие соотечественники, свято место пусто не бывает, вы думаете, запрет может остановить контрабанду этой продукции. Со всех щелей будут просачиваться сюда к нам некондиционные низкопробные поддельные электронные сигареты, нагревательные табачные изделия».
При этом он подчеркивает, что электронные сигареты, вейпы, снюсы по новому закону реализуют только людям, достигшим 21 года.
Специалисты Ассоциации предприятий табачной отрасли «Тамакисоз» недоумевают, в республике налажено производство табака-сырца, есть мощности выработки большого количества разных видов сигарет. Весь процесс всесторонне урегулирован нормативными правовыми актами разной юридической силы.
«Мы знаем, ведущие социально-экономические ведомства Узбекистана не против инноваций в табакопроизводство. Специалисты понимают, что табачное дело — это миллионы долларов инвестиций, новые рабочие места, пополнение бюджета страны, экспорт табачной продукции. Передовые страны находят новые виды менее вредных для курильщиков средств курения, которые помогают бросить курить, и по этому поводу накоплен большой научный материал. Курильщики большинства развитых стран мира уверенно переходят на электронные сигареты, нагреваемый табак».
Он, как и многие другие его коллеги не понимает, почему именно легальные и качественные электронные сигареты, снюсы и нагреваемый табак стали объектом столь пристального внимания со стороны Министерства здравоохранения.
«У нас возникает вопрос, почему обычные сигареты в Узбекистане разрешено производить, а электронные, нагреваемые запретить. Может быть, это большая игра мирового бизнеса, в которую втянули Республиканский центр поддержки здорового образа жизни населения», — подчеркивает Ганиев.
Эксперт призывает законодательные и исполнительные органы Узбекистана не допустить принятия рассматриваемого законопроекта.
«На наш взгляд, он основан на неверных фактах и инсинуациях. Реализация его может нанести существенный ущерб здравоохранению, интересам потребителей, легальному бизнесу и государству», — считает Ганиев.