В Узбекистане создадут научный центр по драгоценным металлам

В настоящее время в республике добывают 6 видов такого сырья. Вместе с тем, есть возможность получать продукцию с высокой добавленной стоимостью из платины, индия, ванадия, а также минералов, содержащих вольфрам, молибден, рений, цинк и марганец. Например, можно организовать выпуск продукции в прежде не существовавшей в стране порошковой металлургии на $300 млн и в сфере оборудования и комплектующих на $100 млн в год.