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В новый санкционный список США попали 37 компаний из Петербурга

В очередной санкционный список США Минфин страны включил 37 компаний и предприятий из Петербурга, 22 компании из Китая, 17 из Турции и одну из Азербайджана. Вошли в него и 16 судов, 12 из которых ходят под российским флагом, два под флагом Сингапура и два — под флагом Панамы.

Из петербургских компаний и предприятий санкции коснулись компаний, которые:

  • ведут научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. В частности, АО ПКБ РИО, ПАО «Интелтех», ЗАО «Биоград», ООО «Квантовая оптика», АО «НПФ “Меридиан”, КБ “ОКО”;
  • торгуют оптом электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями — ООО “Альфа”, ООО “Ультран ЭК”;
  • торгуют оптом производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами — ООО “Инкотех” и ООО “ТСС”;
  • производят компьютеры и компьютерное программное обеспечение — АО “РАМЭК-ВС”, ЗАО “Си Проект”, ООО “НИП-Информатика”, ООО “Смарттурботех”, “Комплига”, ООО “Компонент Лоджистик”;
  • производят летательные аппараты — АО “Технологии радиоконтроля”;
  • торгуют оптом промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами — ООО “АМС Групп”, ООО “Ленахим”;
  • связаны с перевозками — ООО “Артмарин”;
  • оптом торгуют станками и станки производят — ООО “Лазеркат”, ООО “Эсэфджи Балтика, ООО “Лазерби”;
  • производят провода и кабели — ООО “Ленкабель”;
  • производят средства защиты информации — ООО “Протей СТ”, АО “Красный дельфин”;
  • торгуют машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения — ООО “Спринг Электроникс”;
  • производят части электронных ламп — ОАО “Завод Магнетон”;
  • производят автотранспортные средства — ООО “Русские вездеходы Пластун”;
  • обрабатывают металлические изделия — ООО “ЕЦМ”;
  • ремонтируют машины и оборудование — ООО “Вектор Эталон”.

Под санкции попали также компания из Нижнего Тагила АО “УНТК”, которая работает в области архитектуры, и ее петербургский филиал, продавец спорттоваров ООО “Поинтер” и производитель мыла ООО “Юник Лаб”.

Ранее сообщалось, что Минфин США включил в санкционный список и авиакомпанию «Победа».

санкции