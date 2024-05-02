В новый санкционный список США попали 37 компаний из Петербурга

Из петербургских компаний и предприятий санкции коснулись компаний, которые:
- ведут научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. В частности, АО ПКБ РИО, ПАО «Интелтех», ЗАО «Биоград», ООО «Квантовая оптика», АО «НПФ “Меридиан”, КБ “ОКО”;
- торгуют оптом электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями — ООО “Альфа”, ООО “Ультран ЭК”;
- торгуют оптом производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами — ООО “Инкотех” и ООО “ТСС”;
- производят компьютеры и компьютерное программное обеспечение — АО “РАМЭК-ВС”, ЗАО “Си Проект”, ООО “НИП-Информатика”, ООО “Смарттурботех”, “Комплига”, ООО “Компонент Лоджистик”;
- производят летательные аппараты — АО “Технологии радиоконтроля”;
- торгуют оптом промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами — ООО “АМС Групп”, ООО “Ленахим”;
- связаны с перевозками — ООО “Артмарин”;
- оптом торгуют станками и станки производят — ООО “Лазеркат”, ООО “Эсэфджи Балтика, ООО “Лазерби”;
- производят провода и кабели — ООО “Ленкабель”;
- производят средства защиты информации — ООО “Протей СТ”, АО “Красный дельфин”;
- торгуют машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения — ООО “Спринг Электроникс”;
- производят части электронных ламп — ОАО “Завод Магнетон”;
- производят автотранспортные средства — ООО “Русские вездеходы Пластун”;
- обрабатывают металлические изделия — ООО “ЕЦМ”;
- ремонтируют машины и оборудование — ООО “Вектор Эталон”.
Под санкции попали также компания из Нижнего Тагила АО “УНТК”, которая работает в области архитектуры, и ее петербургский филиал, продавец спорттоваров ООО “Поинтер” и производитель мыла ООО “Юник Лаб”.
Ранее сообщалось, что Минфин США включил в санкционный список и авиакомпанию «Победа».