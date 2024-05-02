В новый санкционный список США попали 37 компаний из Петербурга

В очередной санкционный список США Минфин страны включил 37 компаний и предприятий из Петербурга, 22 компании из Китая, 17 из Турции и одну из Азербайджана. Вошли в него и 16 судов, 12 из которых ходят под российским флагом, два под флагом Сингапура и два — под флагом Панамы.