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Под Новосибирском закрыли скандальный Малыгинский рынок

Его работа приостановлена.

Источник: Аргументы и факты

В посёлке Верх-Тула под Новосибирском приостановили работу скандального Малыгинского рынка.

На него пожаловались общественники. Они считают, что Малыгинский рынок попадает установленную законом санитарно-защитную зону Клещихинского кладбища и полигона ТКО «Левобережный».

В прошлом году территорию посетил прокурор Александр Бучман. Многочисленные проверки проводили ИФНС, Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

Как передает издание «BFM-Новосибирск», на рынке в весенне-осенний период осуществлялась несанкционированная оптово-розничная продажа овощей и фруктов. В сезон туда каждый день приезжали до 250 фур.

Напомним, что за прошлую неделю Новосибирскую область покинули пять тысяч мигрантов.

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