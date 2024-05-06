Под Новосибирском закрыли скандальный Малыгинский рынок

В посёлке Верх-Тула под Новосибирском приостановили работу скандального Малыгинского рынка.
На него пожаловались общественники. Они считают, что Малыгинский рынок попадает установленную законом санитарно-защитную зону Клещихинского кладбища и полигона ТКО «Левобережный».
В прошлом году территорию посетил прокурор Александр Бучман. Многочисленные проверки проводили ИФНС, Росприроднадзор и Роспотребнадзор.
Как передает издание «BFM-Новосибирск», на рынке в весенне-осенний период осуществлялась несанкционированная оптово-розничная продажа овощей и фруктов. В сезон туда каждый день приезжали до 250 фур.
Напомним, что за прошлую неделю Новосибирскую область покинули пять тысяч мигрантов.