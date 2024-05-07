Пассажирский и грузовой трафик в аэропортах Узбекистана вырос почти вдвое

По данным компании Uzbekistan Airports, с начала января до конца марта аэропорты Узбекистана приняли свыше 3,1 миллиона пассажиров, из которых более 760 тысяч осуществили внутренние полеты, и почти 2,4 миллиона пассажиров совершили международные рейсы. Это на 42% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
В течение первых трех месяцев текущего года международные аэропорты Узбекистана обслужили 25 360 рейсов, включая 8 022 внутренних и 17 338 международных рейсов, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Из них авиакомпании-резиденты выполнили 16 597 рейсов, а нерезиденты — 8 763 рейса.
Кроме того, в первом квартале текущего года аэропорты обработали 17 126 тонн грузов и почты, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.