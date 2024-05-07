Пассажирский и грузовой трафик в аэропортах Узбекистана вырос почти вдвое

По данным компании Uzbekistan Airports, с начала января до конца марта аэропорты Узбекистана приняли свыше 3,1 миллиона пассажиров, из которых более 760 тысяч осуществили внутренние полеты, и почти 2,4 миллиона пассажиров совершили международные рейсы. Это на 42% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.