Взлет, да не тот: за счет чего разгоняется промышленность в Татарстане

Однако нельзя забывать, что в первичном секторе экономики в республике доминирует одно и всем хорошо известное «полезное ископаемое». А потому динамика в добыче в Татарстане определяется не гравием и песками. На XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» глава «Татнефти» Наиль Маганов прямо заявил, что компания в текущем году намерена увеличить добычу — конечно, в зависимости от квот, установленных ОПЕК+. «Сколько разрешат добывать, столько и будет… Мы очень надеемся, что разрешат добывать больше, чем было в прошлом году. И мы способны эту задачу выполнить», — отметил Маганов (цитата по ТАСС).