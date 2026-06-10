Взлет, да не тот: за счет чего разгоняется промышленность в Татарстане

Промышленное производство в Татарстане за апрель выросло на 11,5%
По данным Татарстанстата, за апрель 2026-го промышленное производство в Татарстане выросло на 11,5% в годовом выражении. И это пока лучшая динамика в текущем году, особенно впечатляющая на фоне не слишком резвых темпов в первые три месяца. И итогов первого квартала, за который индустрия прибавила «всего» на 5,3% (годом ранее — на 10,1%).
Но есть нюанс — в прошлом году темпы роста промышленности в республике в течение всего года были в основном двузначными, или около 10% (по отношению к аналогичным периодам 2024-го). За исключением двух месяцев, когда скорость спадала до более скромных значений. В октябре — до 3,8%, а в апреле — до 5,5%. Так что апрельский разгон в этом году сложился на относительно невысокой базе года прошлого.
Структура роста перестроилась окончательно, на что АЦ «Татар-информа» указывал в предыдущих ежемесячных обзорах. Основным драйвером индустриального подъема Татарстана остается обрабатывающая промышленность, доля которой в отгрузке по республике составляет почти 80%. За апрель сектор разогнался на 14,5% (годом ранее — всего на 10,1%), это тоже лучший результат в 2026-м (за первый квартал, напомним, рост составил 6%).
В то же время плавно, но настойчиво возвращает свое влияние и «вторая нога» индустрии Татарстана — добыча полезных ископаемых (ее доля в отгрузке превысила 15%). Сырьевые отрасли начали оживать с сентября 2025-го, по итогам первого квартала 2026-го прибавили 3,4%. А только за апрель — 4,5%, почти как и в марте (годом ранее в апреле было проседание на 2,1%).
Плавно, но настойчиво возвращает свое влияние и «вторая нога» индустрии Татарстана — добыча полезных ископаемых (ее доля в отгрузке превысила 15%).
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ».
По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), основной фактор, стимулировавший добычу топливно-энергетических ресурсов в России, — кризис в Ормузском проливе. А дополнительный — «резкое потепление в апреле, стимулировавшее более активное, чем обычно, восстановление добычи нерудного строительного сырья». В Татарстане, впрочем, этого не наблюдается: добыча прочих полезных ископаемых у нас продолжает падать (только в апреле — на 10,5%), что неудивительно на фоне фактической стагнации в строительстве (косвенно о том же свидетельствует и сильное сокращение выпуска стройматериалов).
Однако нельзя забывать, что в первичном секторе экономики в республике доминирует одно и всем хорошо известное «полезное ископаемое». А потому динамика в добыче в Татарстане определяется не гравием и песками. На XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» глава «Татнефти» Наиль Маганов прямо заявил, что компания в текущем году намерена увеличить добычу — конечно, в зависимости от квот, установленных ОПЕК+. «Сколько разрешат добывать, столько и будет… Мы очень надеемся, что разрешат добывать больше, чем было в прошлом году. И мы способны эту задачу выполнить», — отметил Маганов (цитата по ТАСС).
На этом фоне ускоряется и энергетика — на 16,7% только за апрель (выработка электроэнергии, по данным РДУ Татарстана, в апреле выросла на 19,4%, по расчетам Татарстанстата — на 21,5%). Таким образом, как и ранее, из четырех составляющих индекса промышленного производства (ИПП) сразу три сработали в плюс. Отрицательный рост в коммунальных отраслях (падение на 3,4% в апреле), вклад которых в расчет ИПП минимален, общего праздника не испортил.
В обработке выросло всего пять отраслей. Среди них и две из пяти системообразующих для республики — нефтепереработка (рост на 2,8%) и выпуск химпродуктов (на 2,6%).
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ».
За январь — апрель обработка в Татарстане выросла на 8%
За январь — апрель промышленность в Татарстане выросла на 6,8% (годом ранее темпы за тот же период складывались аналогичные). Отрасли, связанные с водоснабжением и утилизацией отходов, за четыре месяца упали на 3,7%, но добыча ускорилась на те же 3,7%, обрабатывающие производства — на 8%, а энергетика — на 9,8%.
При этом в обработке выросло всего пять отраслей из тех двадцати, по которым Татарстанстат публикует информацию открыто. Среди них, к счастью, и две из пяти системообразующих для республики — нефтепереработка (рост на 2,8%) и выпуск химпродуктов (на 2,6%), на которые пришлось почти треть суммарной отгрузки по республике. Но пищепром, автопром, а особенно — резиновые и пластмассовые изделия, по-прежнему выпуск сокращают.
Интересно, что за один апрель рост показали всего четыре отрасли из тех же двадцати, и по доле в отгрузке — «карликовые»: прочие готовые изделия, металлургия, мебель и деревообработка. В то же время остальные 16, в числе которых и весь крупняк, сработали в минус, в том числе нефтепереработка — на 6,9%, химпродукты — на 18,4%, а автопром — на 2,1%.
Откуда же тогда в статистике взялись столь высокие темпы роста в целом по обработке и за апрель, и за январь — апрель соответственно? Ларчик открывается просто — в открытой части статистики Татарстанстат давно не публикует данные по производству прочих транспортных средств и оборудования (включает авиа- и судостроение, а также БПЛА). По РФ же, по данным Росстата, эта категория только за апрель выросла на 57,4%, а за январь — апрель — на 33,4% в годовом выражении. Сопоставимые темпы, очевидно, фиксируются и в Татарстане. Отсюда и высокая «средняя температура».
Традиционно в сводном «апрельском» докладе Татарстанстат публикует и ряд «запаздывающих» индикаторов за первый квартал 2026-го. Например, динамику инвестиций в основной капитал — они упали на 17,8% (правда, в январе — марте 2025-го рост составлял фантастические 39%). Номинальная зарплата в республике выросла на 15,7%, до 94,1 тыс. рублей, реальная — на 8,2%. А индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности («прокси» ВРП), благодаря скачку в марте на 8,2%, составил 4,7%. Но годом ранее первый квартал был «закрыт» с показателем в 8,8%.
Неравномерность развития ситуации в секторах промышленности остается выраженной.
На фоне всей страны очередной разгон индустрии в Татарстане, пусть структурно и перекошенный в сторону отраслей, ориентированных на ВПК, продолжает выглядеть аномалией. Просто потому, что в России аналогичные перекосы нивелируются за счет эффекта масштаба. Поэтому в целом промышленность по стране в апреле выросла на 1,9% (после 2,3% в марте), а за январь — апрель — на 0,7%. К марту 2026-го замедление составило 4,1% (в Татарстане — 9,1%).
Обработка по России в апреле прибавила 3,1% (после 3% в марте), но с учетом сокращения в начале года за январь — апрель рост в секторе составил всего 0,3%. Энергетика и «коммуналка» выросли на 0,9% соответственно, но за четыре месяца в первом случае рост составил 3,2%, во второй — падение на 2,6%. А вот добыча в апреле сократилась, пусть и на 0,4% (но это после роста на 1% в марте). За январь — апрель же рост составил скромные 0,5%.
Энергетика и «коммуналка» выросли на 0,9% соответственно, но за четыре месяца в первом случае рост составил 3,2%, во второй — падение на 2,6%
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ».
Апрельское падение не только в добыче, но и в производстве нефтепродуктов (по России — на 9,2%) в Райффайзенбанке объяснили очевидными факторами: «И удары по НПЗ, а также по экспортирующей инфраструктуре, и период низких цен на нефть конца прошлого — начала этого года, когда компании сами сокращали добычу (а быстро нарастить ее в ответ на изменение конъюнктуры нет возможности), а также санкционное давление и прочие проблемы». «Ждать отскока темпов добычи нефти, видимо, не стоит», — уверены в банке, так как период высоких цен на нефть продлится недолго.
По оценке ПСБ, в целом по России «неравномерность развития ситуации в секторах промышленности остается выраженной, что указывает на сохранение рисков для экономического роста». Так, в апреле в плюс сработало 15 отраслей обработки, но за январь — апрель — всего семь (в обоих случаях — из 28). «Машиностроение ожидаемо остается лидером по темпам роста. Прочие отрасли, явно не ориентированные на госзаказ и/или не связанные с машиностроением, в целом стагнируют — опросы предприятий не показывают признаков улучшения, хотя цифры по промпроизводству еще фиксируют рост», — отмечают в Райффайзенбанке.
По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), рост промышленности на 1,9% в апреле был обусловлен исключительно «приростом выпуска в секторах с доминированием ОПК». Тогда как в целом по гражданским видам деятельности падение аналитиками Центра оценивается в 2,9%, а за вычетом «просевшей» нефтепереработки — в 2,2%.
Неудивительно, что индекс деловой среды от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в мае снова снизился, оставшись ниже 50 п., что указывает на ухудшение бизнес-климата. Индекс деловой активности (PMI) в обработке, по оценке S&P Global, в мае хоть и вырос до 48,8 п. (с 48,1 п. месяцем ранее), тоже остался ниже порога, отделяющего рост активности от ее сокращения. Индикатор бизнес-климата Банка России в мае сократился «из‑за более умеренных ожиданий предприятий по выпуску и спросу».
«Индекс PMI дает несколько более мрачную картину по ситуации в обрабатывающей промышленности, чем индекс бизнес-климата Банка России, который пока остается в положительной зоне. Впрочем, индекс ЦБ также сигнализирует о стагнации, а не о развитии крупнейшего сектора экономики, и указывает на дальнейшее ухудшение спроса и ожиданий», — отметили в ПСБ.
По оценке аналитиков банка, «оба индикатора ориентируют на вероятное сохранение околонулевой экономической динамики в краткосрочной перспективе». Хотя «исследование ЦБ не фиксирует рост издержек, в отличие от индекса PMI, и, напротив, видит рост отпускных цен, что явно отражает более благоприятную ситуацию для сектора».
Системное охлаждение экономики уже вынудило Минэкономразвития РФ существенно пересмотреть среднесрочный прогноз. Так, ожидаемый темп роста промпроизводства в России в этом году снижен до 0,6%, хотя ранее в ведомстве «ставили» на 2,3%, а в обработке — до 1% (вместо 2,9%). Аналогичные прогнозы по Татарстану от Минэкономики РТ пока не публиковались.
«Вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл», в Правительстве России рассчитывают только с 2027 года. А главной движущей силой в этом процессе, как заявил 8 июня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, должны стать регионы.