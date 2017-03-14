Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело

Следственное управление СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Приозерского района, который наехал на автомобиле на ребенка, стрелявшего по нему из игрушечного автомата, сообщила пресс-служба СК РФ. Инцидент произошел 9 марта в Приозерске. В отношении водителя возбуждено дело по статье «хулиганство».

Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный поведением детей, совершил наезд на одного из малолетних, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки задержать подозреваемого мужчину. «Председатель Следственного комитета поручил провести полное и тщательное расследование этого преступления, привлечь виновного к уголовной ответственности и в кратчайшие сроки завершить уголовное дело», — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела следствие также проверит действия и бездействие сотрудников полиции. Как уже установлено, полицейские, которые выезжали на место происшествия, не разобравшись в ситуации, отпустили подозреваемого. Кроме того, в органы полиции в этот же день из больницы поступила телефонограмма о получении травм ребенком, но полицейские соответствующих мер не приняли.

Вместе с тем, в Сети уже появилось видео инцидента.