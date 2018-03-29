Вор с татуировкой «я вор и идиот» на лбу попался на краже

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Дело в том, что год назад молодой человек попытался украсть мотоцикл, но тогда его поймали на месте преступления. Чтобы проучить вора, хозяин байка, художник-татуировщик Мейкон Уэсли Карвальо и его сосед Ронильдо Морейра де Аруаго насильно сделали ему на лбу татуировку со словами «Я вор и идиот».

Видеозапись процесса молодые люди выложили в интернет, после чего их арестовала полиция и оба были приговорены к тюремному сроку.

Однако даже такой печальный опыт не остановил Руана от нового преступления: он был пойман в супермаркете за кражу дезодорантов.