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09:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Вор с татуировкой «я вор и идиот» на лбу попался на краже

18-летний Руан Роча де Силва был арестован полицией Сан-Паулу за кражу пяти дезодорантов в одном из супермаркетов. И эта история была бы совершенно обычной, если бы не один нюанс.

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Дело в том, что год назад молодой человек попытался украсть мотоцикл, но тогда его поймали на месте преступления. Чтобы проучить вора, хозяин байка, художник-татуировщик Мейкон Уэсли Карвальо и его сосед Ронильдо Морейра де Аруаго насильно сделали ему на лбу татуировку со словами «Я вор и идиот».

Видеозапись процесса молодые люди выложили в интернет, после чего их арестовала полиция и оба были приговорены к тюремному сроку.

Однако даже такой печальный опыт не остановил Руана от нового преступления: он был пойман в супермаркете за кражу дезодорантов.

После внесения залога вора отпустили домой до суда. Адвокаты татуированного преступника рассказали, что у парня проблемы с наркотиками.

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