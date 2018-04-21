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20:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Буря в Москве: реакция соцсетей

21 апреля Москва и Московская область оказались в эпицентре бури — ливня со шквалистым ветром порывами до 30 м/с. На данный момент официально подтверждена гибель одного человека, еще 12 пострадали.

Редакция «Новостей Mail.Ru» собрала самые впечатляющие фотографии и видеоролики стихии и её последствий, которыми москвичи делились в социальных сетях.

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