Буря в Москве: реакция соцсетей
21 апреля Москва и Московская область оказались в эпицентре бури — ливня со шквалистым ветром порывами до 30 м/с. На данный момент официально подтверждена гибель одного человека, еще 12 пострадали.
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21 апреля Москва и Московская область оказались в эпицентре бури — ливня со шквалистым ветром порывами до 30 м/с. На данный момент официально подтверждена гибель одного человека, еще 12 пострадали.
Редакция «Новостей Mail.Ru» собрала самые впечатляющие фотографии и видеоролики стихии и её последствий, которыми москвичи делились в социальных сетях.