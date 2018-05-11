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17:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британку арестовали за отвратительное пение

Женщина любит громко исполнять оперные арии, соседи уже не выдерживают.

Настоящая драма развернулась в британском городе Норидж. Жители одного из домов уже несколько лет «воюют» со своей соседкой, 48-летней Хизер Уэбб, которая очень любит петь.

По словам жильцов дома, женщина обладает очень громким и раздражающим голосом, а ее пение напоминает «крики тонущего кота».

На просьбы соседей прекратить эти издевательства или хотя бы петь тише, женщина не реагирует, потому люди были вынуждены написать коллективную жалобу городским властям, обвинив Уэбб в «антисоциальном поведении».

После разъяснительной беседы с полицейскими женщина меньше петь не стала, а потому в конце 2016 года жильцы подали вторую жалобу, приложив к ней аудиозапись «выступления» Хизер в качестве доказательств своих страданий.

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Судья, прослушав запись, выписал ордер, запрещающий британке петь в квартире и приравнивающий эти действия к «криминальному поведению», которое вызывает у окружающих «тревогу и страдания».

Однако, по словам соседей, даже это ее не остановило и она продолжала регулярно распеваться в доме.

В итоге, в начале мая 2018 года Уэбб была арестована без права внесения залога. Сейчас она ждет нового судебного приговора.

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