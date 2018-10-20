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17:39 (мск), источник: Mail Новости

Серфер отбился от акулы ударом в нос

Ему помогло воспоминание об аналогичном инциденте.

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51-летнему серфингисту Полу Кенни удалось отбиться от акулы, которая напала на него в Порт-Стивенсе в районе Нового Южного Уэльса.

Акула ухватила австралийца за правую руку. «Я начал бить ее, пока она не отпустила, а затем поплыл к берегу настолько быстро, насколько позволяла рука, повсюду была кровь», — рассказал Кенни в интервью ABC News.

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По словам Кенни, в этот раз он заплыл дальше, чем обычно, чтобы поймать лучшую волну. Напавшая акула утащила его под воду. В панике он вспомнил инцидент с трехкратным чемпионом мира по серфингу Миком Фэннингом. В 2015 году во время соревнований на спортсмена напала акула. Он начал яростно отбиваться и спас свою жизнь.

Пол Кенни нанес несколько ударов акуле в нос.

К месту происшествия прибыл вертолет спасателей и четыре машины скорой помощи. Вскоре оказалось, что травмы Кенни не угрожают его жизни. Понадобилось лишь наложить на руку несколько швов.

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