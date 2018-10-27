Экстрасенс в Канаде выманила у мужчины 600 тысяч долларов

Источник: AP 2018

Полиция Торонто расследует дело в отношении 27-летней мошенницы, которая выманила у мужчины более 600 тысяч долларов, обещая очистить его дом от «злых духов».

Саманте Стивенсон предъявили обвинения в мошенничестве и завладении чужим имуществом преступным путем.

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Полиция начала расследование почти год назад, после того как 67-летний мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением. По его словам, экстрасенс под вымышленным именем Эванна Лопес убедила его продать дом, чтобы избавиться от «злых духов».

Деньги мужчина должен был перевести на счет «целительницы», где они «должны были» находиться какое-то время, пока «духи» окончательно не покинут дом.

Мошенница не спешила возвращать деньги. Вместо этого она потребовала у клиента еще 6 тысяч долларов, которые женщина, по ее словам, собиралась сжечь, чтобы отвадить «духов» навсегда. Пострадавший, имя которого не называют, сообщил, что «лечение» у экстрасенса длилось четыре года.

По словам полиции, это распространенная схема мошенничества. «Целители» сообщают клиентам, что их окружают «злые духи», и если не принимать меры, кто-то из близких или они сами умрут. Затем у жертв выманивают деньги или драгоценности.