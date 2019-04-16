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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Последняя месса: гибель Нотр-Дама глазами очевидицы

Наталья приехала в Париж 12 апреля. В собор Парижской Богоматери девушка пошла только на четвертый день своего путешествия и стала свидетельницей последнего дня его жизни.

«Казалось, что это ложная тревога»

Когда началась эвакуация, Наталья находилась в соборе на мессе. По ее словам, еще за 20 минут до того, как огонь распространился по зданию, в Нотр-Даме были сотни туристов и тех, кто пришел на службу:

«Песнопения начались в 17:45 по местному времени, а в 18:15 священник начал читать проповедь. Но в 18:30 сработала первая сигнализация, и всех вывели из собора. Примерно 10 минут Нотр-Дам проверяли, но, видимо, решили, что это была ложная тревога. Обратно запустили только участвующих в мессе, ведь для туристов собор закрывается раньше».

Но прошло не больше пяти минут, и сигнализация сработала во второй раз.
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На видео слышна пожарная сигнализация

Наталья считает, что жертв при пожаре удалось избежать только благодаря грамотной работе сотрудников службы безопасности и полиции:

«Все провели очень профессионально, не было никакой паники. Тогда еще казалось, что тревога ложная: или дым от свечки попал в пожарную сигнализацию, или подозрительную сумку нашли и решили всех вывести».

«Стало понятно, что все, конец»

Всех людей переправили на набережную напротив собора. Следующие три часа Наталья наблюдала за происходящим оттуда.

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Девушка говорит, что осознала масштаб происходящего, когда у собора загорелся и обрушился шпиль:

Вся толпа охнула, и стало понятно, что все, конец.

Но нельзя сказать, что во время пожара жизнь Парижа замерла в одночасье:

«Многие плакали, обнимались, были те, кто прямо на проезжей части вставал на колени и молился. Но в то же время некоторые люди сидели за столиками в летних кафе и пили вино. А по реке в первые часы плыли нарядные экскурсионные кораблики на фоне полыхающего собора. Думаю, все просто еще не могли поверить в то, что происходит».

Источник: Наталья Романовская

Тем не менее у горящего Нотр-Дама в эти часы собрался весь Париж:

«Мосты были заполнены людьми — весь город пришел сюда. У набережной парижане пели Ave Maria. Когда по оцепленным улицам проезжали пожарные машины, им аплодировали все вокруг».

Источник: Наталья Романовская

«Это выглядело как халатность и бездействие»

Хотя происходящее выглядело как сплочение нации в тяжелый для нее момент, очевидцы возмущались, что в первый час-полтора предпринималось недостаточно усилий для спасения важнейшей достопримечательности Франции:

«Было понятно, что такую гигантскую конструкцию невозможно потушить с земли, по крайней мере, из-за ее высоты. В прессе и по телевидению говорят, что вертолеты усугубили бы ситуацию: если сбросить тонны холодной воды на раскаленные камни, это только ускорит обрушение. Но с точки зрения обывателя, это выглядело как халатность и бездействие. С того места, где мы стояли, был виден горящий собор и одна пожарная машина, поливающая его с краю».

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«До сих пор ощущение абсолютной сюрреалистичности происходящего»

С начала пожара прошли почти сутки, но Наталья до сих не может поверить в произошедшее:

«У меня ощущение абсолютной сюрреалистичности происходящего, хотя я часа три провела на соседней набережной, наблюдая, как горели и падали крыша и шпиль».

Пересматриваю фотографии, и кажется, будто это произошло в параллельной реальности: сейчас я проснусь, а Нотр-Дам будет стоять и продолжать принимать толпы туристов.

Читайте также: До и после пожара: как изменился собор Парижской Богоматери

Варвара Макарова

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