Последняя месса: гибель Нотр-Дама глазами очевидицы
Наталья приехала в Париж 12 апреля. В собор Парижской Богоматери девушка пошла только на четвертый день своего путешествия и стала свидетельницей последнего дня его жизни.
Наталья приехала в Париж 12 апреля. В собор Парижской Богоматери девушка пошла только на четвертый день своего путешествия и стала свидетельницей последнего дня его жизни.
Когда началась эвакуация, Наталья находилась в соборе на мессе. По ее словам, еще за 20 минут до того, как огонь распространился по зданию, в
«Песнопения начались в 17:45 по местному времени, а в 18:15 священник начал читать проповедь. Но в 18:30 сработала первая сигнализация, и всех вывели из собора. Примерно 10 минут
Но прошло не больше пяти минут, и сигнализация сработала во второй раз.
Наталья считает, что жертв при пожаре удалось избежать только благодаря грамотной работе сотрудников службы безопасности и полиции:
«Все провели очень профессионально, не было никакой паники. Тогда еще казалось, что тревога ложная: или дым от свечки попал в пожарную сигнализацию, или подозрительную сумку нашли и решили всех вывести».
Всех людей переправили на набережную напротив собора. Следующие три часа Наталья наблюдала за происходящим оттуда.
Девушка говорит, что осознала масштаб происходящего, когда у собора загорелся и обрушился шпиль:
Вся толпа охнула, и стало понятно, что все, конец.
Но нельзя сказать, что во время пожара жизнь Парижа замерла в одночасье:
«Многие плакали, обнимались, были те, кто прямо на проезжей части вставал на колени и молился. Но в то же время некоторые люди сидели за столиками в летних кафе и пили вино. А по реке в первые часы плыли нарядные экскурсионные кораблики на фоне полыхающего собора. Думаю, все просто еще не могли поверить в то, что происходит».
Тем не менее у горящего
«Мосты были заполнены людьми — весь город пришел сюда. У набережной парижане пели Ave Maria. Когда по оцепленным улицам проезжали пожарные машины, им аплодировали все вокруг».
Хотя происходящее выглядело как сплочение нации в тяжелый для нее момент, очевидцы возмущались, что в первый
«Было понятно, что такую гигантскую конструкцию невозможно потушить с земли, по крайней мере,
С начала пожара прошли почти сутки, но Наталья до сих не может поверить в произошедшее:
«У меня ощущение абсолютной сюрреалистичности происходящего, хотя я часа три провела на соседней набережной, наблюдая, как горели и падали крыша и шпиль».
Пересматриваю фотографии, и кажется, будто это произошло в параллельной реальности: сейчас я проснусь, а
Нотр-Дамбудет стоять и продолжать принимать толпы туристов.
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Варвара Макарова