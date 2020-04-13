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15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пожар в Чернобыле вплотную приблизился к АЭС (фото)

Огнем уничтожены бывшие села и Рыжий лес

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Украинские спасатели продолжают бороться с лесным пожаром в Киевской области рядом с Чернобыльской АЭС. По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, несмотря на все предпринимаемые меры, ситуация с огнем лишь ухудшается.

Пожар в зоне отчуждения уничтожил старые кладбища, болота, Рыжий лес и по меньшей мере 12 бывших сел. Сейчас огонь вплотную приблизился к атомной станции. Лесной пожар охватывал территорию в 100 гектаров, а радиация в эпицентре пожара превышает допустимые нормы.

К тушению пожаров привлечено 366 человек и 88 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты. С огнем борются спасатели, работники лесной охраны и волонтеры, но ситуация все еще остается крайне напряженной.

Ущерб от огня уже составляет десятки миллионов гривен.

Основной причиной возгорания леса спасатели называют поджог.

Полиция уже задержала двух подозреваемых, один из которых сознался в подпале сухостоя, рассказав, что он для забавы в трех местах поджег мусор и траву, после чего огонь из-за сильного ветра быстро начал распространяться дальше, и справиться с ним он уже не смог.

Напомним, что леса вокруг Чернобыльской АЭС горят с 4 апреля.

Екатерина Гура

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