Разрушения в Бейруте показали с орбиты

14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Масштабы разрушений в Бейруте после взрыва в порту 4 августа показали на спутниковых снимках.
Исследователи NASA в сотрудничестве с обсерваторией в Сингапуре использовали данные радара на спутнике Copernicus Sentinel.
Ранее российский спутник «Канопус-В» сделал снимки разрушенного порта.
В результате взрыва на складе в порту Бейрута уничтожены десятки домов, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тысяч. По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ.
Анна Лысенко