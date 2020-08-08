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14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Разрушения в Бейруте показали с орбиты

Темно-красным цветом обозначены самые пострадавшие зоны.

Источник: NASA/JPL-Caltech/Earth Observatory of Singapore/ESA
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Масштабы разрушений в Бейруте после взрыва в порту 4 августа показали на спутниковых снимках.

Исследователи NASA в сотрудничестве с обсерваторией в Сингапуре использовали данные радара на спутнике Copernicus Sentinel. Темно-красным цветом на фото отмечены самые пострадавшие зоны, желтым — пострадавшие незначительно. Каждый цветной пиксель соответствует площади 30 квадратных метров.

Ранее российский спутник «Канопус-В» сделал снимки разрушенного порта.

В результате взрыва на складе в порту Бейрута уничтожены десятки домов, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тысяч. По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ.

Анна Лысенко

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