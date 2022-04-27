Умер бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов

«Не стало Николая Сергеевича Леонова — выдающегося аналитика отечественной внешней разведки», — сказал собеседник агентства.
Леонов родился 22 августа 1928 года. После окончания МГИМО работал в «Издательстве иностранной литературы» переводчиком испанского языка.
В органах Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Леонов работал с 1958 года, получил рекомендацию для работы во внешней разведке.
С 1961 по 1968 год находился в долгосрочной служебной командировке в Мексике под прикрытием 3-го секретаря посольства.
В 1971 году Леонов стал заместителем начальника информационно-аналитического управления внешней разведки. В сентябре 1983 года его назначили заместителем начальника разведки, а в 1990—1991 годах Леонов возглавлял аналитическое управление КГБ СССР.
Леонов ушел из КГБ после распада Советского Союза.
Как сообщает сайт СВР, еще во время учебы в разведшколе Леонов направлялся в командировки в Мексику и на Кубу для установления контактов с «революционным руководством» и успешно справился с этой задачей.
Позже выезжал в краткосрочные загранкомандировки в Перу, Панаму, Никарагуа, Афганистан, другие страны по заданию советской разведки.
Леонов был лично знаком с Че Геварой, Фиделем и Раулем Кастро и другими деятелями революционного движения в регионе.
С 1994 года преподавал современную историю в МГИМО, в 2003 году стал депутатом Государственной Думы России IV созыва от блока «Родина».
За деятельность в КГБ Леонов был награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».
Его имя занесено на Доску почета Зала истории внешней разведки. В 1994 была издана его книга «Лихолетье».