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17:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Губернатор Курской области назвал диверсией обрушение моста

Частичное обрушение железнодорожного моста в Курской области произошло в результате диверсии, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Источник: РИА "Новости"

«Это была диверсия, заведено уголовное дело, и следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно», — назвал причину произошедшего глава области.

О частичном обрушении моста в Курской области стало известно 1 мая. По словам Старовойта, мост обрушился на 67-м километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор. Пострадавших нет.

Как заявила представитель Следственного комитета России (СКР) Наталья Зарубина, в Курской области мог произойти подрыв полотна. Она добавила, что в месте, где произошло обрушение, находится не основная железная — «не та, где постоянно ходят поезда».

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