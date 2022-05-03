СК РФ возбудил дела в отношении 75 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине

По данным следствия, наемники прибыли из Великобритании, Грузии, Канады, Норвегии, США и других стран, рассказал глава СК. «Например, гражданин Грузии Мамулашвили создал на территории Украины вооруженное формирование “Грузинский национальный легион”, выступил его лидером и вовлек в его деятельность в качестве наемников не менее 24 граждан Грузии», — отметил Бастрыкин, добавив, что некоторые из них сдались и были допрошены следователями.
Он также сообщил, что всего на территории России находятся более 2 тыс. украинских военнослужащих, которые добровольно сложили оружие, в их числе пять командиров бригад ВСУ, воевавших против населения Донбасса.
«Следователи с ними работают, узнают много деталей об обстоятельствах преступлений украинского режима. Показания эти касаются в том числе и работы с иностранными инструкторами, а также участия граждан других стран в качестве наемников», — рассказал председатель СК РФ.
Следственный комитет возбудил 14 уголовных дел по фактам незаконного уголовного преследования граждан России на Украине.
«Следственный комитет России возбудил 14 уголовных дел о незаконном привлечении к уголовной ответственности российских депутатов, чиновников и юристов СК украинскими правоохранительными органами», — сказал он.
«Мы видим очевидно абсурдные и незаконные решения компетентных органов Украины об уголовном преследовании по надуманным основаниям наших депутатов и других должностных лиц. Эти примеры показывают, чего стоит их правосудие», — отметил Бастрыкин.