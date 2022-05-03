18:06 (мск), источник: Аргументы и факты
ООН: из Мариуполя эвакуировали 101 человека
ООН готова продолжать работу с Международным комитетом Красного Креста по эвакуации с завода «Азовсталь».
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При содействии ООН и Международного комитета Красного Креста из Мариуполя эвакуировали 101 человека, сообщает координатор ООН на Украине Оснат Лубрани.
По словам координатора, жителей Мариуполя эвакуировали с завода «Азовсталь» и нескольких других районов города. Операцию провела ООН совместно с Международным комитетом Красного Креста.
Лубрани отметила, что ООН готова продолжать сотрудничество с МККК для эвакуации мирных жителей, а также взаимодействовать со сторонами конфликта.
Ранее сообщалось, что из Мариуполя в пункт приема вынужденных переселенцев в Безыменном эвакуированы 214 человек.