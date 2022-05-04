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19:51 (мск), источник: ТАСС

Суд Москвы восстановил двух студенток школы «Останкино», отчисленных за лайк

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Таганский суд Москвы удовлетворил иск двух студенток Высшей школы кино и телевидения «Останкино», отчисленных в прошлом году за поддержку в интернете комментария о том, что руководство школы отменяет занятия, не меняя условий оплаты. Как уточнил ТАСС адвокат Марат Аманлиев, представляющий в суде интересы истиц, студентки восстановлены.

«Таганский районный суд только что принял наши доводы и посчитал отчисление девочек за лайк незаконным. Мы довольны решением суда», — сказал собеседник агентства.

Представитель истиц просил суд признать приказ учебного заведения от 25 октября прошлого года об отчислении в отношении Темирчиевой Алины и Тимченко Алисы незаконным. Студентки настаивали на восстановлении в качестве обучающихся в АНО «Высшая школа “Останкино”.

26 октября 2021 года вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов призвал генерального прокурора РФ Игоря Краснова провести проверку по факту отчисления Алисы Тимченко и еще пятерых студентов Высшей школы кино и телевидения «Останкино» за лайки под опубликованным в интернете комментарием о том, что руководство школы отменяет занятия, не меняя условий оплаты. Письмо депутата есть в распоряжении ТАСС. Администрация учебного заведения заблокировала всем, кто поставил лайк под этим комментарием, пропуск на вход в здание. Затем студенты были отчислены, указал Чернышов и попросил Краснова дать указание провести проверку и защитить права студентов на получение ими образования, а также отменить приказ об отчислении.

По информации Чернышова, обучение в Высшей школе кино и телевидения «Останкино» стоит от 15 до 22 тыс. рублей в месяц. По его мнению, «обучающиеся там студенты имели полное право требовать либо снижения оплаты, либо проведения всего курса отмененных лекций в рамках заключаемого с руководством Высшей школы кино и телевидения договора об оказании услуг».

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