Суд Москвы восстановил двух студенток школы «Останкино», отчисленных за лайк

«Таганский районный суд только что принял наши доводы и посчитал отчисление девочек за лайк незаконным. Мы довольны решением суда», — сказал собеседник агентства.
Представитель истиц просил суд признать приказ учебного заведения от 25 октября прошлого года об отчислении в отношении Темирчиевой Алины и Тимченко Алисы незаконным. Студентки настаивали на восстановлении в качестве обучающихся в АНО «Высшая школа “Останкино”.
26 октября 2021 года вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов призвал генерального прокурора РФ Игоря Краснова провести проверку по факту отчисления Алисы Тимченко и еще пятерых студентов Высшей школы кино и телевидения «Останкино» за лайки под опубликованным в интернете комментарием о том, что руководство школы отменяет занятия, не меняя условий оплаты. Письмо депутата есть в распоряжении ТАСС. Администрация учебного заведения заблокировала всем, кто поставил лайк под этим комментарием, пропуск на вход в здание. Затем студенты были отчислены, указал Чернышов и попросил Краснова дать указание провести проверку и защитить права студентов на получение ими образования, а также отменить приказ об отчислении.
По информации Чернышова, обучение в Высшей школе кино и телевидения «Останкино» стоит от 15 до 22 тыс. рублей в месяц. По его мнению, «обучающиеся там студенты имели полное право требовать либо снижения оплаты, либо проведения всего курса отмененных лекций в рамках заключаемого с руководством Высшей школы кино и телевидения договора об оказании услуг».