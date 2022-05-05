Нацисты с «Азовстали» предложили обменять мирных граждан на продукты

«Приходится поддерживать контакты с засевшими там нацистами “Азова” и представителями СБУ в интересах спасения оставшихся там гражданских. В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки — пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, — теперь будут только обменивать», — сказал собеседник агентства.
Сейчас, по его данным, в катакомбах комбината могут находиться более 200 гражданских людей, включая женщин, детей и стариков.
Представитель штаба отметил, что российские военные встречались с такими же методами в Сирии, когда вели переговоры с террористами из ИГИЛ*. Они также предлагали обменивать освобождаемых людей на еду и медикаменты по весу.
Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе «Азовсталь» остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона «Азов» (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее «так, чтобы муха не пролетела».
Националисты удерживают на комбинате мирных жителей, для выхода которых российские войска открывают гуманитарные коридоры. В минувшие выходные «Азовсталь» покинули более ста человек. Вместе с этим украинская сторона сорвала режим тишины, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять огневые позиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
* Организация признана террористической и запрещена в России.