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10:24 (мск), источник: © РИА Новости

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила 12 украинских военных

ЛУГАНСК, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с силами ЛНР потеряли за сутки 12 человек личного состава, два бронетранспортера, один танк и шесть единиц автомобильной техники, сообщает Народная милиция ЛНР.

Источник: © РИА Новости

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 12 человек личного состава, два бронетранспортера, один танк, шесть единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.

Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

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