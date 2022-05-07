В Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов

По данным дипмиссии, вчера во второй половине дня окно одной из квартир дома, в котором живут сотрудники корпунктов СМИ, разбили брошенной со стороны улицы бутылкой. При осмотре обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.
«Прибывшие сотрудники германских правоохранительных органов срочно эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Последние подтвердили, что предмет, предположительно, является самодельным взрывным устройством. В связи с опасностью его перемещения было принято решение о деактивации на месте. В результате операции никто не пострадал», — говорится в заявлении.
Жильцам предоставили возможность переехать в безопасное место.
Впоследствии дипломаты направили в немецкий МИД ноту с требованием провести расследование инцидента. В полиции Берлина агентству заявили, что оно уже идет — привлечена прокуратура и отдел госбезопасности.
Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что ждет беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.
Посольство не исключает, что «данный вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды».
Сведения и фотоматериалы о месте проживания российских журналистов и членов их семей, в адрес которых звучали и продолжают звучать угрозы, «размещались в соцсетях и публиковалась в ведущих германских СМИ», утверждают в дипмиссии.