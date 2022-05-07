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12:50 (мск), источник: © РИА Новости

В Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Берлине предотвращена вероятная попытка теракта против российских журналистов членов их семей, заявили в посольстве России в Германии.

Здание посольства РФ в Берлине | Источник: AP 2022

По данным дипмиссии, вчера во второй половине дня окно одной из квартир дома, в котором живут сотрудники корпунктов СМИ, разбили брошенной со стороны улицы бутылкой. При осмотре обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.

«Прибывшие сотрудники германских правоохранительных органов срочно эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Последние подтвердили, что предмет, предположительно, является самодельным взрывным устройством. В связи с опасностью его перемещения было принято решение о деактивации на месте. В результате операции никто не пострадал», — говорится в заявлении.

Жильцам предоставили возможность переехать в безопасное место.

Впоследствии дипломаты направили в немецкий МИД ноту с требованием провести расследование инцидента. В полиции Берлина агентству заявили, что оно уже идет — привлечена прокуратура и отдел госбезопасности.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что ждет беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.

Посольство не исключает, что «данный вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды».

Сведения и фотоматериалы о месте проживания российских журналистов и членов их семей, в адрес которых звучали и продолжают звучать угрозы, «размещались в соцсетях и публиковалась в ведущих германских СМИ», утверждают в дипмиссии.

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