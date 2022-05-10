10 мая, источник: © РИА Новости
ВСУ выгоняют мирных жителей из бомбоубежищ и делают опорные пункты в школах
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские боевики и иностранные наемники продолжают размещать опорные пункты и вооружение в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях, а в Лисичанске Луганской Народной Республики выгнали мирных жителей из бомбоубежища, где оборудовали склад боеприпасов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.