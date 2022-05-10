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10 мая, источник: © РИА Новости

ВСУ выгоняют мирных жителей из бомбоубежищ и делают опорные пункты в школах

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские боевики и иностранные наемники продолжают размещать опорные пункты и вооружение в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях, а в Лисичанске Луганской Народной Республики выгнали мирных жителей из бомбоубежища, где оборудовали склад боеприпасов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: AP 2022

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России относятся к мирному населению исключительно гуманно и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, в отличие от вооруженных формирований Украины, которые повсеместно продолжают использовать больницы, жилые дома, церкви, детские сады и оздоровительные лагеря, школы и другие гражданские объекты для укрытия боевиков и размещения вооружения.

«В Могилеве-Подольском Винницкой области в здании школы (ул. Полтавская, д. 23) националисты и иностранные наемники оборудовали опорный пункт, разместили склады с военным имуществом и вооружением, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц из близлежащих домов; в Лисичанске Луганской Народной Республики военнослужащие ВСУ, угрожая физической расправой, выгнали женщин, детей и стариков из бомбоубежища, расположенного в школе № 5, при этом сами там разместили склад боеприпасов; в поселке Слобожанское Харьковской области в здании лицея № 1 националистами оборудован опорный пункт, на прилегающей территории размещены танки и бронетранспортеры, подходы к лицею заминированы, но об этом местное население преднамеренно не уведомлено», — сообщил Мизинцев.

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