В аэропорту в Китае загорелся самолет с пассажирами

Инцидент произошел примерно в 8:00 (3:00 мск). Уточняется, что на борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа.
Пострадали 40 человек, их доставили в больницу.
«Самолет, выполнявший рейс TV9833 Чунцин — Ньингчи, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Чунцина “Цзянбэй” и у него загорелась носовая часть фюзеляжа с левой стороны», — говорится в публикации аэропорта в соцсети Weibo.
Сведений о погибших не поступало, а причины аварии пока не установлены.
Центральное телевидение Китая сообщает, что огонь уже удалось потушить, ВПП, на которой произошел инцидент, закрыта, с нее не взлетают и на нее не садятся самолеты. Рейсы, конечным пунктом которых был Чунцин, частично переведены в международный аэропорт «Шуанлю» города Чэнду провинции Сычуань.
В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Boeing, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные «черные ящики».