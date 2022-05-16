Жителей Франции призвали держаться подальше от пьяных оленей Животные могут вести себя агрессивно и нанести вред людям
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
13:02 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:11:20 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Справка
Как изменилась ситуация на Украине за прошедшее с 24 февраля времяЗа два месяца военной спецоперации на Украине страну покинули 5 млн человек, в апреле Россия объявила о начале второго этапа кампании
 Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
Премьер Польши собрался искоренить 'Русский мир'
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь