В Минобороны РФ заявили, что спецслужбы Украины подорвали фугас с тонной аммиачной селитры

«Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооруженных сил в якобы применении отравляющих веществ. Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры», — сказали в военном ведомстве.
Там подчеркнули, что в результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около 1 км, которое сместилось в сторону Краматорска.
В Минобороны РФ отметили, что 11 мая аналогичная провокация была реализована СБУ в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области: чтобы обвинить российскую армию в применении химического оружия, СБУ был осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой. В министерстве также указали, что «Россия неоднократно предупреждала о подобных провокациях киевского режима».