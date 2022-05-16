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19:06 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны РФ заявили, что спецслужбы Украины подорвали фугас с тонной аммиачной селитры

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Спецслужбы Украины подорвали фугас, усиленный накладкой до одной тонны аммиачной селитры, под Мазановкой, в результате ядовитое облако высотой около 1 км сместилось в сторону Краматорска. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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«Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооруженных сил в якобы применении отравляющих веществ. Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры», — сказали в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что в результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около 1 км, которое сместилось в сторону Краматорска.

В Минобороны РФ отметили, что 11 мая аналогичная провокация была реализована СБУ в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области: чтобы обвинить российскую армию в применении химического оружия, СБУ был осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой. В министерстве также указали, что «Россия неоднократно предупреждала о подобных провокациях киевского режима».

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