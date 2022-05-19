Минобороны РФ сообщило, что за сутки на «Азовстали» сдался 771 боевик

«За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате “Азовсталь” в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения “Азов”. Всего с 16 мая в плен сдались 1 730 боевиков, в том числе 80 раненых», — сказал Конашенков.
Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медицинских учреждениях в Новоазовске и Донецке, уточнил он.
Во вторник Министерство обороны РФ сообщило о начале сдачи в плен националистов и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь».
Бои за город продолжались почти два месяца и завершились победой российских и донецких сил. 21 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с полным освобождением Мариуполя. Тогда же глава государства приказал отказаться от штурма завода и заблокировать предприятие «так, чтобы муха не пролетела». К тому моменту на «Азовстали», по информации российских военных, оставались более 2 тыс. человек — примерно треть изначального гарнизона города.