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11:34 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ сообщило, что за сутки на «Азовстали» сдался 771 боевик

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Свыше 770 боевиков националистического подразделения «Азов» сдались в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе за прошедшие сутки, всего сложили оружие уже 1 730 человек. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате “Азовсталь” в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения “Азов”. Всего с 16 мая в плен сдались 1 730 боевиков, в том числе 80 раненых», — сказал Конашенков.

Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медицинских учреждениях в Новоазовске и Донецке, уточнил он.

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило о начале сдачи в плен националистов и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь».

Бои за город продолжались почти два месяца и завершились победой российских и донецких сил. 21 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с полным освобождением Мариуполя. Тогда же глава государства приказал отказаться от штурма завода и заблокировать предприятие «так, чтобы муха не пролетела». К тому моменту на «Азовстали», по информации российских военных, оставались более 2 тыс. человек — примерно треть изначального гарнизона города.

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