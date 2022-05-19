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19:04 (мск), источник: ТАСС

Рогозин: «Сармат» может снести половину берега континента, который проявит агрессию к РФ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может снести половину континента агрессора. Об этом заявил в четверг гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе марафона «Новые горизонты».

Источник: AP 2022

«Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится своей агрессивной политикой», — заявил Рогозин.

Глава Роскосмоса напомнил, что «Сармат» начнет поступать на вооружение осенью.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Задачи пуска были выполнены в полном объеме, также были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. В настоящий момент в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.

Диапазон боевого оснащения «Сармата» расширен, в том числе по количеству боевых блоков и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки. Это удалось сделать благодаря энергомассовым характеристикам ракеты.

МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод Красмаш (входит в Роскосмос). По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.

Во время загрузки произошла ошибка.
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