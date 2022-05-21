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11:44 (мск), источник: © РИА Новости

«Калибры» уничтожили крупную партию западного оружия и техники для ВСУ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ракеты «Калибр» уничтожили в Житомирской области крупную партию вооружений и техники, доставленной из США и Европы для украинских военных, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования “Калибр” в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе», — сказал он.

Генерал добавил, что высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили хранилища с топливом на «Одесском припортовом заводе».

Горючее было предназначено для бронетехники украинских националистов.

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.

Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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