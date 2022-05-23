В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука на боевиков «Азова»

«Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, и он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на “Азовстали”, там речь идет о военных и о членах националистических формирований, поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах», — сообщил официальный представитель Кремля.
Он добавил, что вопрос, связанный с обменом пленными с территории завода «Азовсталь» на российских военных, следует адресовать Министерству обороны РФ, так как именно это ведомство занимается обменным процессом.
20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.
Поступали слухи о возможном обмене бойцов на Медведчука. В отношении политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста, однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, политик не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.