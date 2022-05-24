В Херсонской области заявили, что украинские военные заминировали выход из Днепра в море

«Выход с Херсонского порта не заминирован — заминирован выход в Днепро-Бугский лиман. Там с украинской стороны все заминировано и обстреливается, это ближе к Очакову Николаевской области», — сказал Стремоусов.
Херсонская область находится на юге Украины, граничит с Республикой Крым.
В середине марта Министерство обороны РФ сообщало о том, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в области сформирована военно-гражданская администрация, которая управляет регионом. Также власти заявляли о желании войти в состав РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.