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11:15 (мск), источник: ТАСС

В Херсонской области заявили, что украинские военные заминировали выход из Днепра в море

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Выход в Днепро-Бугский лиман, который соединяет реку Днепр и Черное море, заминирован украинской стороной. Об этом ТАСС сообщил во вторник заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Источник: РИА "Новости"

«Выход с Херсонского порта не заминирован — заминирован выход в Днепро-Бугский лиман. Там с украинской стороны все заминировано и обстреливается, это ближе к Очакову Николаевской области», — сказал Стремоусов.

Херсонская область находится на юге Украины, граничит с Республикой Крым.

В середине марта Министерство обороны РФ сообщало о том, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в области сформирована военно-гражданская администрация, которая управляет регионом. Также власти заявляли о желании войти в состав РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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