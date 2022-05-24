МЧС РФ обжаловало приговор пожарным по делу «Зимней вишни»

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. МЧС России обжаловало приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, осужденным за халатность при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, посчитав его необоснованным и незаконным. Об этом во вторник в ходе прямой линии с сотрудниками ведомства сообщил статс-секретарь — замглавы МЧС Алексей Серко.
«МЧС России направило апелляционную жалобу, в которой выражено несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью», — сказал он.
Серко отметил, что в силу закона руководство МЧС не может комментировать решение суда, но надеялось, что приговор Генину и Бурсину будет другим. Само дело было на контроле главы МЧС Евгения Зиничева. «Мы будем доказывать невиновность наших пожарных и отстаивать позицию МЧС России», — подытожил он.
Врио главы МЧС России Александр Чуприян в свою очередь поддержал осужденных пожарных и подчеркнул, что поступил бы на их месте так же. «Генина осудили за то, что он не пошел со своим звеном по тому направлению, которое показывал один из родителей. А начальник караула (Бурсин) принял решение довериться работнику охраны этого предприятия (»Зимней вишни«- прим. ТАСС). Я сам был начальником караула, я бы поступил точно так же, как поступил Генин», — сказал врио министра.
25 марта 2018 года в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Огонь в здании, перестроенном из Кемеровского кондитерского комбината, возник на четвертом, последнем этаже, где находились кинозалы и детская игровая зона. Общая площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. метров. Система пожаротушения не сработала из-за неисправности и отсутствия подключения к сигнализации. Эвакуацию посетителей ТРЦ затрудняло сильное задымление, а двери одного из кинозалов оказались заблокированными. В пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.
Заводский районный суд Кемерова признал виновными Андрея Бурсина и Сергея Генина в халатности при тушении пожара, приведшей к гибели людей: Бурсин, которому вменяется гибель 60 человек, приговорен к 6 годам колонии общего режима, Генину вменяется гибель 37 человек, он получил 5 лет лишения свободы. Оба не признают свою вину и подали жалобы на приговор.