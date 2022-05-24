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15:51 (мск), источник: © РИА Новости

Игрока в «Что? Где? Когда?» Аскерова заочно арестовали в Москве

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова в рамках дела о реабилитации нацизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Аскерова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — сказал собеседник агентства.

Ранее СК возбудил на него уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Ведомство установило, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вскоре Аскеров был объявлен в розыск.

Аскеров не участвует в игре «Что? Где? Когда?» и давно покинул Россию, сообщила РИА Новости в конце апреля руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании «Игра-ТВ» Виктория Селиванова.

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