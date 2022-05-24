Игрока в «Что? Где? Когда?» Аскерова заочно арестовали в Москве

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Аскерова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — сказал собеседник агентства.
Ранее СК возбудил на него уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Ведомство установило, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вскоре Аскеров был объявлен в розыск.
Аскеров не участвует в игре «Что? Где? Когда?» и давно покинул Россию, сообщила РИА Новости в конце апреля руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании «Игра-ТВ» Виктория Селиванова.