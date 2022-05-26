12:23 (мск), источник: Life.ru
В Донецке открыли памятник комбату «Спарты» Владимиру Жоге
В торжественном мероприятии на Аллее Героев принял участие его отец Артём и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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На Аллее Героев в Донецке открыли памятный бюст командиру батальона «Спарта», Герою России Владимиру Жоге, погибшему в марте 2022 года. Об этом в телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Сегодня, 26 мая, комбату исполнилось бы 29 лет. На торжественном мероприятии выступили его отец Артём Жога и сам Пушилин.
«Его гибель — страшная утрата для нас. Но его жизнь и подвиг — наша гордость», — написал глава республики.
Напомним, командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога трагически погиб 5 марта в Волновахе. Офицер получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населённого пункта мирных жителей. Путин присвоил Владимиру Жоге звание Героя России посмертно.