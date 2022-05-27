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08:17 (мск), источник: © РИА Новости

В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Умерла женщина из Белгородского села Журавлевка, получившая ранение из-за обстрела со стороны Украины, заявил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

До этого он сообщал, что пострадавшая при атаке ВСУ находилась в крайне тяжелом состоянии.

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал Гладков.

Также он добавил, что в целом ситуация в регионе спокойная, «за исключением отдельных направлений на приграничных территориях». Гладков обратился к гражданам, в первую очередь к жителям сел Журавлевка, Нехотеевка и Середа с запретом на посещение этих населенных пунктов «до особого распоряжения».

Ранее губернатор сообщал, что в четверг весь день продолжался обстрел Журавлевки.

Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались атакам с украинской стороны. В Журавлевке и Нехотеевке 23 марта ввели режим ЧС.

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