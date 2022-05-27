Генпрокуратура: иностранным наемникам в ДНР может грозить смертная казнь

«Генеральной прокуратурой Донецкой народной республики завершено расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 34-й “совершение преступлений группой лиц”, статьи 323-й “насильственный захват власти или насильственного удержания власти”, статьи 440 УК ДНР “наемничество”, — сказал Гаврилов.
По его словам, в результате полученных генпрокуратурой ДНР «развернутых показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима, установлена их причастность к совершению указанных противоправных деяний».
«Уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в подготовке и ведении боевых действий против Донецкой народной республики, полностью сформировано. Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым, с учетом военного времени, может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь», — сообщил Гаврилов.
Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен на Украине в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет — долгий срок в тюрьме». Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса «комбатантов» по международному гуманитарному праву. Позднее Пиннер в эфире на телеканале «Россия 1» заявил, что он и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.