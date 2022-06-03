Украинские спецслужбы похитили дочь заместителя командира подразделения ДНР

Он рассказал журналистам, что 16 апреля получил от дочери в Telegram сообщение с просьбой позвонить, но дозвониться не смог. Затем пришло еще одно сообщение: «Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23:00 с тобой выйдут на связь».
«Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: “Мы представляем Силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или будет не такая, как вы хотите”, — рассказал Демченко.
По его словам, разговор длился около 20 минут, и сотрудники украинских спецслужб пытались склонить его к сотрудничеству.
«Разговора у нас не получилось. После этого они пропали», — добавил Демченко.
Он отметил, что пытался разыскать дочь, но безуспешно.
«Я сам был в плену, и выходы на СИЗО и ИВС у меня есть. Кати нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она не проходит. Где она находится, я не имею понятия», — заключил Демченко.
Военный обратился в Генпрокуратуру ДНР, и там возбудили уголовное дело о захвате заложников. Как следует из сообщения ведомства, помимо дочери Демченко, похитили и его зятя.
Ранее омбудсмен республики Дарья Морозова заявила, что с начала российской военной спецоперации украинские спецслужбы постоянно похищают родственников военнослужащих и активистов из ДНР. По ее словам, их содержат в тайных тюрьмах и применяют к ним пытки.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.