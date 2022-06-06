Власти ДНР: ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя

Корреспонденты агентства, побывав в порту города и проведя там видеосъемку, лично убедились в том, что значительное количество хранившегося там зерна испорчено.
«На территории Мариупольского порта присутствует большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное. Оно, судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть. И это обусловлено тем, что противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике, чтобы невозможно было его использовать каким-то образом. Тушили его несколько дней, но безуспешно», — отметил Гагин.
По его оценке, речь идет о тоннах сельхозпродукции.
«Вряд ли его можно будет использовать по назначению, даже как корм для скотины», — считает советник главы правительства ДНР.
Журналисты РИА Новости сняли на видео разрушенные хранилища, которые, по утверждению властей ДНР, украинская сторона повредила намеренно. На кадрах видно, как зерно в большом количестве рассыпано по территории, во многих местах заметны очаги тления, в воздухе стоит запах гнили и гари.
По информации украинского сайта elevatorist.com (статья за июнь 2019 года), при полной загрузке хранилища могли вмещать 57 тысяч тонн.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие заявления. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки с помощью судов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.