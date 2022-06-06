В России заболеваемость ковидом снизилась за неделю на 9,5%

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 349, до 18 355 200, отметили в оперативном штабе.
В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 662, что на 20,9% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 837 случаев госпитализаций. Количество госпитализаций снизилось в 49 регионах РФ, выросло — в 18. Ситуация осталась без изменений также в 18 субъектах.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 3 492 — до 17 767 753, сообщили в оперштабе.
Днем ранее там сообщали о 3 935 вылечившихся.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 64, до 379 584, сообщилив штабе.
Днем ранее было зарегистрировано 75 смертей.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.