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12:23 (мск), источник: РБК

Минобороны России отчиталось об уничтожении на Украине иностранных гаубиц

За прошедшие сутки российские войска в ходе военной спецоперации на Украине уничтожили одну 155-миллиметровую самоходную гаубицу М109А3, которую передала Норвегия, и две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, сообщило Минобороны России. Кроме того, уничтожено семь орудий полевой артиллерии, в том числе 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Пион».

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Ракетными ударами с воздуха и действиями авиации поражены более 80 районов сосредоточения живой силы и техники украинской армии, два пункта управления, три позиции украинской артиллерии, а также два склада боеприпасов.

Средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников. Артиллерия и ракетные войска поразили 426 районов сосредоточения живой силы и техники, 39 пунктов управления и 47 огневых позиций артиллерии.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российская специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В конце апреля, после того как с севера Украины были выведены войска, наступавшие по киевскому и черниговскому направлению, в Минобороны заявили о начале второй фазы операции. Как заявил заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев, российская армия в ходе второй фазы собираются взять под контроль Донбасс и Южную Украину.

«С начала второй фазы спецоперации одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной», — сказал он.

По его словам, контроль над Донбассом позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также «воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», а над югом Украины — еще один коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения». «Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», — добавил тогда генерал.

Кремль неоднократно заявлял, что спецоперация проходит по плану. 3 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил итоги первых 100 дней с начала спецоперации. По его словам, удалось добиться определенных результатов в защите населения Донбасса и возвращения граждан к мирной жизни.

О поставках вооружения на Украину, в том числе гаубиц калибра 155 мм объявили несколько стран, в том числе США, Великобритания, Норвегия и Германия и другие.

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