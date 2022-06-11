09:42 (мск), источник: © РИА Новости
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
УФА, 11 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли, семь пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщили в МВД по региону.
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По данным ведомства, авария произошла на 47-м километре автодороги Оренбург — Орск.
В районе села Вязовка Оренбургского района 31-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», информирует полиция.
«В результате ДТП, предварительно, четыре человека погибли и 7 пострадали. Сотрудники полиции находятся на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.