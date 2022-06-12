В ГУ МВД по Запорожской области заявили, что взрыв в Бердянске был терактом

«Там теракт. В Бердянске был теракт на электрораспределительной станции», — сказал Селиванов.
Ранее сообщалось, что произошел взрыв на трансформаторной подстанции. Власти поясняли, что к этому привело короткое замыкание и пожар. Отмечалось, начато расследование.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов пояснил, что версия теракта подтвердилась в ходе расследования.
«По результатам работы следственной группы на месте пожара трансформаторной подстанции были выявлены следы применения взрывчатых веществ и зажигательных материалов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Украинские спецслужбы стремятся запугать мирных жителей в Запорожской области, устраивая теракты, заявил Селиванов.
«Украинские спецслужбы и их западные кураторы наносят удары по мирному населению с целью запугать обычных мирных людей», — сказал Селиванов.
Он подчеркнул, что в результате взрывов не пострадали ни чиновники, ни военные, ни силовики, ранены только мирные жители. Селиванов назвал произошедшее попытками «запугать кровью и террором» население региона. «Мы окажем достойный отпор этим попыткам», — заверил он.
Ранее сообщалось, что в воскресенье произошли взрывы на трансформаторной подстанции в Бердянске, что привело к отключению электричества в части города, и в Мелитополе, где взорвалось устройство около здания ГУ МВД. При втором взрыве пострадали четыре человека.