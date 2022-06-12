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22:00 (мск), источник: ТАСС

В ГУ МВД по Запорожской области заявили, что взрыв в Бердянске был терактом

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Взрыв, произошедший утром в городе Бердянске Запорожской области, был терактом, сообщил ТАСС в воскресенье замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов.

Источник: РИА "Новости"

«Там теракт. В Бердянске был теракт на электрораспределительной станции», — сказал Селиванов.

Ранее сообщалось, что произошел взрыв на трансформаторной подстанции. Власти поясняли, что к этому привело короткое замыкание и пожар. Отмечалось, начато расследование.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов пояснил, что версия теракта подтвердилась в ходе расследования.

«По результатам работы следственной группы на месте пожара трансформаторной подстанции были выявлены следы применения взрывчатых веществ и зажигательных материалов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Украинские спецслужбы стремятся запугать мирных жителей в Запорожской области, устраивая теракты, заявил Селиванов.

«Украинские спецслужбы и их западные кураторы наносят удары по мирному населению с целью запугать обычных мирных людей», — сказал Селиванов.

Он подчеркнул, что в результате взрывов не пострадали ни чиновники, ни военные, ни силовики, ранены только мирные жители. Селиванов назвал произошедшее попытками «запугать кровью и террором» население региона. «Мы окажем достойный отпор этим попыткам», — заверил он.

Ранее сообщалось, что в воскресенье произошли взрывы на трансформаторной подстанции в Бердянске, что привело к отключению электричества в части города, и в Мелитополе, где взорвалось устройство около здания ГУ МВД. При втором взрыве пострадали четыре человека.

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