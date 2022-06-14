Названы растения-рекордсмены водного мираНа нашей планете сейчас обитает около 400 000 видов растений. Немалая часть живет только в воде, и среди них есть по настоящему гигантские экземпляры.
Фоторепортажи
23Парад Победы на Красной площади
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
20:17 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Луганской Народной Республике завершился последний этап по освобождению поселка Камышеваха от формирований украинских националистов, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома», — написал он Telegram-канале.

По его словам, жители поселка «могут вдохнуть полной грудью», поскольку отныне они «свободны от украинской оккупации».

Камышеваха была важным укрепленным районом украинских войск. Она расположена к северу от города Попасная.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 ??'Не воюйте с чеченцами': Кадыров опубликовал призыв украинского боевика?
Американский историк обвинил власти США в безумии после слов Лаврова
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВС ДНР и России уничтожили более 20 солдат ВСУ, три БМ-21 «Град»
Россия 15 июня откроет коридор для эвакуации с химзавода «Азот»
МО сообщило о расстреле националистами 32 украинских военных
Минобороны показало работу топографов по подготовке «Искандеров»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь