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Спецоперация на Украине
11:14 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине погиб военный журналист Сергей Постнов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Военный корреспондент Сергей Постнов погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщил совет ветеранов центрального аппарата ОВД на своем сайте.

Источник: официальный сайт Совета ветеранов центрального аппарата ОВД

«В ночь с 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии», — говорится в некрологе.

Отмечается, что журналист освещал освобождение городов и населенных пунктов в Харьковской области и Луганской Народной Республике.

Постнов в 2002 году окончил факультет культуры и журналистики Военного университета Минобороны и попал по распределению во внутренние войска МВД. Работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты «Зоркий часовой», а также долгое время трудился в редакции войскового журнала «На боевом посту». Был представлен к различным наградам, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медаль «Суворова».

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