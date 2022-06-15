На Украине погиб военный журналист Сергей Постнов

«В ночь с 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии», — говорится в некрологе.
Отмечается, что журналист освещал освобождение городов и населенных пунктов в Харьковской области и Луганской Народной Республике.
Постнов в 2002 году окончил факультет культуры и журналистики Военного университета Минобороны и попал по распределению во внутренние войска МВД. Работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты «Зоркий часовой», а также долгое время трудился в редакции войскового журнала «На боевом посту». Был представлен к различным наградам, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медаль «Суворова».