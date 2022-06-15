Ракеты «Калибр» уничтожили склад боеприпасов НАТО во Львовской области

«Высокоточными ракетами большой дальности “Калибр” в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777», — сказал генерал-лейтенант.
За сутки ВКС уничтожили четыре таких гаубицы.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.