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12:05 (мск), источник: © РИА Новости

Ракеты «Калибр» уничтожили склад боеприпасов НАТО во Львовской области

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский флот крылатыми ракетами ликвидировал склад с боеприпасами для американских гаубиц, находившийся под Львовом. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Высокоточными ракетами большой дальности “Калибр” в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777», — сказал генерал-лейтенант.

За сутки ВКС уничтожили четыре таких гаубицы.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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