Исследование показало, сколько россиян не любят свою работу Каждый четвертый россиянин не любит свою работу, при этом больше половины граждан страны все-таки занимаются тем, что нравится
Фоторепортажи
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
Спецоперация на Украине
17:23 (мск), источник: © РИА Новости

В СВР сообщили о гибели генерал-майора в отставке Соцкова

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ушел из жизни генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Лев Соцков, внесший большой вклад в историографию отечественной разведки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Источник: © РИА Новости

Ранее СМИ сообщили о том, что Соцков покончил жизнь самоубийством.

«К великому несчастью, не стало Льва Филипповича Соцкова», — сказал Иванов, не уточняя обстоятельств.

«Для сотрудников пресс-бюро это стало личной трагедией, поскольку Лев Филиппович внес огромный вклад в историографию отечественной внешней разведки, рассказывая о блестящих достижениях наших разведчиков», — добавил Иванов.

Лев Соцков родился 30 марта 1932 года в Ленинграде. Окончил факультет международных отношений МГИМО. С 1959 года более 40 лет проработал в зарубежных и центральном аппаратах внешней разведки.

Автор ряда книг по истории разведки, в том числе сборников архивных документов «Прибалтика и геополитика», «Агрессия» и «Секреты польской политики».

В 2006 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за книгу «Операция “Тарантелла”. В ней впервые рассказывалось о крупной операции советской внешней разведки по дезинформации Великобритании, судьбах ее организаторов и непосредственных участников.

Опираясь на рассекреченные документы и материалы архива СВР, Соцков показывал особенности деятельности разведки, ее специфические приемы (в том числе, использование «подстав» и передачи направленной информации).

 На Украине погиб военный журналист полковник Сергей Постнов
Власти Херсонской области назвали истерикой угрозу Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь