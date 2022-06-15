В СВР сообщили о гибели генерал-майора в отставке Соцкова

Ранее СМИ сообщили о том, что Соцков покончил жизнь самоубийством.
«К великому несчастью, не стало Льва Филипповича Соцкова», — сказал Иванов, не уточняя обстоятельств.
«Для сотрудников пресс-бюро это стало личной трагедией, поскольку Лев Филиппович внес огромный вклад в историографию отечественной внешней разведки, рассказывая о блестящих достижениях наших разведчиков», — добавил Иванов.
Лев Соцков родился 30 марта 1932 года в Ленинграде. Окончил факультет международных отношений МГИМО. С 1959 года более 40 лет проработал в зарубежных и центральном аппаратах внешней разведки.
Автор ряда книг по истории разведки, в том числе сборников архивных документов «Прибалтика и геополитика», «Агрессия» и «Секреты польской политики».
В 2006 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за книгу «Операция “Тарантелла”. В ней впервые рассказывалось о крупной операции советской внешней разведки по дезинформации Великобритании, судьбах ее организаторов и непосредственных участников.
Опираясь на рассекреченные документы и материалы архива СВР, Соцков показывал особенности деятельности разведки, ее специфические приемы (в том числе, использование «подстав» и передачи направленной информации).