На главу УСИН по Херсонской области было совершено покушение

«Сегодня украинскими террористами совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева», — говорится в сообщении.
Взрывное устройство было установлено на месте парковки личного автомобиля пострадавшего. Указывается, что в настоящий момент Соболев находится в больнице с ранением, его жизни ничего не угрожает.
Ранее СКР возбудил дело о покушении на убийство российского журналиста в ЛНР. Злоумышленникам также вменяется статья «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединённое с насилием».