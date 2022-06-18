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14:51 (мск), источник: Life.ru

На главу УСИН по Херсонской области было совершено покушение

Террористы совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве.

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«Сегодня украинскими террористами совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева», — говорится в сообщении.

Взрывное устройство было установлено на месте парковки личного автомобиля пострадавшего. Указывается, что в настоящий момент Соболев находится в больнице с ранением, его жизни ничего не угрожает.

Ранее СКР возбудил дело о покушении на убийство российского журналиста в ЛНР. Злоумышленникам также вменяется статья «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединённое с насилием».

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