Посол ЛНР предположил, что у Северодонецка взорвались емкости с кислотой

«Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения», — написал он в своем Telegram-канале.
Свое сообщение он проиллюстрировал видео местных СМИ.
В Северодонецке расположен химический комбинат «Азот». Сейчас территорию завода контролируют украинские вооруженные формирования. Как рассказывал в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник, на «Азоте» находятся до тысячи украинских националистов. Кроме того, по данным МВД ЛНР, там скрываются иностранные наемники — из США, Великобритании и Польши.
При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.