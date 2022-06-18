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21:18 (мск), источник: © РИА Новости

Посол ЛНР предположил, что у Северодонецка взорвались емкости с кислотой

ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. В районе Северодонецка поднимается столб оранжевого дыма, «похожего на цвет от подрыва емкостей с азотной кислотой», заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Спецоперация на Украине
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«Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Свое сообщение он проиллюстрировал видео местных СМИ.

В Северодонецке расположен химический комбинат «Азот». Сейчас территорию завода контролируют украинские вооруженные формирования. Как рассказывал в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник, на «Азоте» находятся до тысячи украинских националистов. Кроме того, по данным МВД ЛНР, там скрываются иностранные наемники — из США, Великобритании и Польши.

При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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